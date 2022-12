Radfahren in Remscheid Lastenräder übernehmen tragende Rolle

Auch Benjamin Jungbluth hat eine Summe dieser Größenordnung aus dem Fördertopf erhalten. Während Heinsch‘ Rad eher an ein normales E-Bike erinnert, kommt dass des 40-jährigen Ingenieurs schon eher dem Bild eines klassischen Lastenrads mit der Ladefläche vor dem Lenker nahe. „Ich habe damit letztens drei Getränkekisten transportiert“, erzählt der vierfache Familienvater. „Das hat super geklappt.“ Als passionierter Radfahrer seit vielen Jahrzehnten kommt er mit dem mitunter etwas sperrigen Fahrgerät gut zurecht, weiß sich im Straßenverkehr damit sicher und souverän zu bewegen. „Es fordert nämlich in der Tat auch Mut, sich gegenüber Autofahrern zu behaupten in einer Stadt, in der das Radfahren bis vor wenigen Jahren eigentlich ein Tabuthema war“, schilder auch Jan Christoph Heinsch seine Eindrücke.