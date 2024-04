Projekt der Welle Horrorfilm aus Remscheid nominiert für Jugendfilmpreis

Wer den Film selbst noch sehen möchte, sollte Jantschiks folgende Ausführung also lieber überspringen: „Am Ende macht das verbliebene Kind eine Tür in dem verlassenen Haus auf und dahinter sind all seine Freunde, die verloren gegangen sind. Sie haben eine Überraschungsparty für den Protagonisten organisiert, der ein großer Horrorfan ist. Deshalb ist auch alles so gruselig.“ Auch, was es mit dem „blutigen“ Messer auf sich hat, wird am Ende aufgeklärt: „Das Blut ist natürlich nicht echt, sondern stammt von einer Geburtstagstorte, die extra gruselig verziert wurde, passend für einen Horrorfan mit Kunstblut“, so Jantschik.