Flugzeugabsturz 1988 in Remscheid : Mit Schutzengel durch die Katastrophe

Remscheid Am Samstag jährt sich der spektakuläre Flugzeugabsturz zum 30. Mal. Dabei kamen im Jahr 1988 sieben Menschen ums Leben, 50 wurden verletzt. Heute erinnert äußerlich nichts mehr an den Absturz. Präsent ist er aber in der Erinnerung vieler Bürger.

Es waren damals schlimme Tage, mit großem Leid und aufgebrachten Gemütern. Der Flugzeugabsturz am Samstag vor 30 Jahren meißelt sich als bisher größte Tragödie von Remscheid in Friedenszeiten ins Gedächtnis. Sieben Menschen starben, 50 wurden verletzt.

Im Regal von Klaus-Dieter Wiedenhoff steht eine durchsichtige Plastikdose, in der eine Scherbe des amerikanischen Bombers liegt, der auf die Häuser an der Stockder Straße stürzte. Die Aufräumtrupps hatten sie in seinem zerstörten Auto übersehen. Wiedenhoff hielt sich an diesem Mittag in einer Autowerkstatt in unmittelbarer Nähe auf. Er wollte nur einen Brief abgeben. Das unfassbar laute Geräusch des Aufpralls hat er noch im Ohr. Eine Staub- und Qualmwolke kroch unter dem Hallentor durch. Als Wiedenhoff und die anderen Männer auf die Straße rannten - sie dachten, die dort arbeitenden Dachdecker seien für den Krach verantwortlich - sahen sie brennende Häuser, Qualm und Trümmer überall. „Ich sah das Haus, das vom Flügel des Flugzeugs aufgeschlitzt worden ist. Dort saß eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Schoss und weinte und schrie“, erinnert sich Wiedenhoff. Ein Dachdecker hatte irgendwo eine Leiter besorgt und sei todesmutig die Trümmer entlang geklettert, um Mutter und Kind zu retten. Szenen, von denen Wiedenhoff so plastisch erzählen kann, als wären sie gestern passiert.

Info Die Amerikaner zeigten sich kooperativ Zusammenarbeit Klaus-Dieter Wiedenhoff war am Tag der Katastrophe unterwegs auf der Stockder Straße. Der langjährige Schiedsmann vom Honsberg ist auch als Sachkundiger Bürger der FDP für die Stadt engagiert. Außerdem setzt er sich für die Entwicklung seines Stadtteils ein. Wolfgang Putz war als Mitarbeiter des Umweltamtes zuständig für die Koordination der zahlreichen Gutachten zur Absturzkatastrophe. Über die Zusammenarbeit mit den Amerikanern zur Aufklärung über Treibstoff und Munition kann er nicht klagen.

Der 72-Jährige arbeitete damals als Handelsvertreter für die Firma Knipex in Cronenberg. Als korrekter Mitarbeiter wollte er schnell Bescheid geben, dass er nicht zur Arbeit kommen könne, sein Auto sei total zerstört. Er klingelte an einer Haustüre – damals gab es noch kein Handy – und rief an. In Cronenberg glaubte ihm die Chefin die Geschichte vom Flugzeugabsturz nicht und schickte zur Kontrolle einen Mitarbeiter heraus. Doch der kam nur bis Hasten.

Wie so oft ist es eine unheilvolle Verkettung von Fehlentscheidungen, die zum Absturz der Maschine vom Typ A-10 führt. „Thunderbolt“ heißt dieser Flugzeugtyp. Die Piloten nennen ihn aber „Warthog“, Warzenschwein, wegen der beiden hinten am Rumpf sitzenden Triebwerke, die an Hauer erinnern. Am Donnerstag, 8. Dezember 1988, starten gegen 13 Uhr 18 A-10-Jets in Zweier-Formationen, sogenannten Rotten, vom Fliegerhorst Nörvenich in Köln, um im Westerwald Tiefflüge zu üben. Über dem Bergischen Land herrscht Sichtflugverbot. Doch der Rottenführer hält am Befehl fest. Sein Flügelmann Michael Foster irrt in der trüben Suppe zu tief über Remscheid umher und seine Maschine zerschellt schließlich mit einer Geschwindigkeit von 500 km/h in der Stockder Straße. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes haben später die Leichenteile des Piloten aus dem Wrack gekratzt. Der Mann hatte kein Gesicht mehr.



In Hasten arbeitete an diesem Unglückstag auch Wolfgang Putz, der heutige Leiter des Umweltamtes. Der Aufprall war in seinem Arbeitszimmer deutlich zu hören. Er und einige städtische Mitarbeiter eilten schnell vor Ort. Die Leichen auf der Straße waren bereits von Planen bedeckt. Proben von Löschwasser und aus dem Boden wurden genommen. Schnell musste geklärt werden, ob für die Anwohner und Bürger Gefahr durch giftige Stoffe besteht. „Wir waren für das Wohl der Bevölkerung verantwortlich und haben alles getan, um herauszufinden, wie hoch die Belastung ist“, sagt Putz.

Er sagt das heute wohlwissend, dass eine Gruppe von Anwohnern und Zweiflern die aufklärerische Rolle der Stadt heftig in Frage gestellt haben. Zum Teil heute noch. Putz versichert, es habe keine einzige wissenschaftliche Studie gegeben, die nachgewiesen hätte, dass durch den Absturz die Gesundheit der Bürger durch zu hohe Werte im Boden und in der Luft gefährdet war. „Mit unseren Proben haben sich damals mehrere Spitzenforscher beschäftigt“, sagt Putz. Über Verschwörungstheorien kann er nur den Kopf schütteln. Für ihn zählen die belastbaren Messdaten.