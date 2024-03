Pläne für Wohnanlage mit Modulen in Lüttringhausen Investor für Flüchtlingsheim stellt sich Fragen der Anwohner

Lüttringhausen · Ortspolitiker der Bezirksvertretung sahen sich am Mittwochnachmittag gemeinsam mit dem Investor und zahlreichen Anwohnern das Bahnhofsgelände in Lüttringhausen an, auf dem Wohnraum für Geflüchtete entstehen könnte.

14.03.2024 , 11:21 Uhr

Blick von der Gleisseite auf den alten Lüttringhauser Bahnhof an der Von-Bottlenberg-Straße. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía