Zuwanderung in Remscheid Flüchtlings-Unterkunft im Hotel ist nur eine Zwischenlösung

Zwei Wochen noch, dann wird aus dem Dorint-Hotel am Jägerwald eine Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes NRW für Flüchtlinge. Diese Funktion soll das Hotel an der Lenneper Straße allerdings nur übergangsweise erfüllen, erfuhren Besucher einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montagabend, zu der die Bezirksregieung Düsseldorf in die Aula der Albert-Einstein-Gesamtschule eingeladen hatte.