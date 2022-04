19 Personen in ehemaliger Hauptschule in Remscheid eingetroffen : Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen in Erstunterkunft ein

Im hinteren Bereich der Sporthalle wurden Rückzugsorte für die Flüchtlinge eingerichtet, im vorderen Bereich ein Spieleparcours für die Kinder. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Am Dienstagnachmittag wurden die ersten Flüchtlinge in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld begrüßt, Familien und Einzelpersonen. Sie alle sollen zeitnah in eigene Wohnungen ziehen.

Die kleinen Tische mit den gelben Stühlchen und die rot-weißen Spielzelte sind bereits seit Ende März aufgestellt. Und auch der grüne Krabbeltunnel und das rote Elch-Schaukelpferd warten seitdem darauf, bespielt zu werden. Und nun ist es so weit: Am Dienstag kamen die ersten ukrainischen Flüchtlinge in der neuen Erstaufnahmestation der Stadt an. Erwartet wurden 19 Personen, darunter fünf Familien und drei Einzelpersonen, am Mittwoch kommen noch drei Weitere hinzu.

Vorerst wurden in der Sporthalle der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld an der Unterhölterfelder Straße Trennwände aufgestellt, die dafür sorgen, dass kleine Rückzugsorte entstehen, die den Menschen ein kleines bisschen Privatsphäre ermöglichen. Platz gibt es hier für rund 90 Menschen, werden es mehr, können auch die Klassenräume hergerichtet werden.

Info Spendenaufruf bei Bedarf Unterstützung Der Krisenstab freut sich über die große Hilfsbereitschaft der Bürger. Dennoch wird nach wie vor darum gebeten, von Sachspenden abzusehen. „Wenn wir konkret etwas brauchen, werden wir einen Spendenaufruf starten“, sagt Barbara Reul- Nocke. Alle Infos rund um die aktuelle Situation der ukrainischen Flüchtlinge sowie ein Spendenkonto auf

www.remscheid.de

„Diese Erstaufnahme ist für die Flüchtlinge, für die nicht unmittelbar eigener Wohnraum zur Verfügung steht“, erklärt Krisenstabsleiterin Barbara Reul-Nocke. 613 Personen sind mittlerweile in Remscheid angekommen. Viele von ihnen sind privat irgendwo untergekommen, etwa weil jemand ein Zimmer in seiner Wohnung anbieten konnte oder weil es Verwandte oder Freunde gab.

Rund 200 sind bereits in Wohnungen, die die Stadt den Wohnungsbaugesellschaften angemietet hat, eingezogen. „Wir haben noch einige andere Wohnungen, die aber noch nicht bezugsfertig sind“, erklärt die Ordnungs- und Rechtsdezernentin, „wir gehen davon aus, dass die meisten um die zwei Wochen in der Erstunterkunft bleiben werden.“

Insgesamt 37 Wohnungen hat die Stadt von Privatpersonen angeboten bekommen, teilweise sind bereits Mietverträge geschlossen worden. „Wir prüfen jedes Angebot genau, es muss sich um abgeschlossenen, renovierten Wohnraum in gutem Zustand handeln.“ Keinesfalls werden Flüchtlinge von der Stadt in bestehende Haushalte vermittelt. „Man weiß nie, welche genaue Intention dahinter steckt, wenn jemand einen Fremden in seiner Wohnung aufnehmen will, das ist uns ein viel zu hohes Risiko“, betont Reul-Nocke.

Um die Menschen, die nun nach und nach in der Erstunterkunft ankommen, bestmöglich zur Ruhe kommen zu lassen und ihnen das Gefühl eines sicheren Schutzraums bieten zu können, besteht für das gesamte Gelände der ehemaligen Hauptschule für Unbefugte ein generelles Betretungsverbot.

Ein Sicherheitsdienst ist zusätzlich beauftragt worden, ein Caterer verpflegt die Menschen, ein städtischer Betriebsleiter kümmert sich um alle Belange vor Ort, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und eine Sozialbetreuung sorgen an sieben Tagen rund um die Uhr für das Wohl der Menschen, beschäftigen sich mit den Kindern, damit vor allem die Mütter dabei unterstützt werden, wieder zu Kräften zu kommen.