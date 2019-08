Projekt im Bergischen Land : Fit für den neuen Job

Bei der Messe geht’s um Gesundheitsförderung für Arbeitslose. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Remscheid/Solingen/Wuppertal Die Berater im Jobcenter kümmern sich nicht nur um eine neue Arbeitsstelle für ihre Kunden, sondern auch um deren Gesundheit.

Faszientraining gegen Verspannungen, Gesunde Bewegung im Alltag, Iss dich gesund, Ausgewogen im Alltag – das Angebot könnte aus dem Fitness-Programm eines modernen Unternehmens für seine Mitarbeiter stammen. Die Zielgruppe der 3. Gesundheitsmesse „vorbeikommen und ausprobieren“ ist allerdings eine andere. Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 8. August, im Berufsinformations-Zentrum (BiZ) an der Hünefeldstraße 10a in Wuppertal geht es um Gesundheitsförderung für Arbeitslose.

Seit drei Jahren kooperiert die auch für Remscheid zuständige Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal mit den gesetzlichen Krankenkassen in einem bundesweiten Modellprojekt. Die Idee dahinter ist so einfach wie naheliegend. Nicht nur Arbeit kann krankmachen, sondern auch Arbeitslosigkeit. Finanzielle Sorgen und Zukunftsängste setzen Menschen seelisch wie körperlich oft sehr zu. Der Weg zurück in den Job wird erschwert. Hier will man gegensteuern.

Info 4719 Remscheider sind arbeitslos gemeldet Wann und Wo? Die Gesundheitsmesse findet am morgigen Donnerstag, 8. August, von 10 bis 15 Uhr im Berufsbildungszentrum an der Hünefeldstraße 10a in Wuppertal statt (Schwebebahnhaltestelle Loher Brücke). Was? Bei vier Workshops können Besucher auch ohne Anmeldung kostenlos mitmachen. Bequeme Kleidung ist angeraten. Beratung? Verschiedene Kurs-Anbieter und Vereine sind mit Info-Tischen vertreten. Arbeitslosigkeit Ende Juli waren in Remscheid 4719 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von sieben Prozent.

Die Aufgeschlossenheit der Kunden für das Angebot wächst, sagt Sarah Connerth, die bei der Arbeitsagentur als Teamleiterin für die Verzahnung von Arbeit und Gesundheitsförderung zuständig ist. Am Anfang stehe gleichwohl oft erst mal Skepsis. Was bedeutet es für meine Situation als Arbeitssuchender, wenn ich an einer Rückenschule teilnehme? Hat das Konsequenzen? Auch sind viele Menschen überrascht, mit diesem Thema bei der Arbeitsagentur konfrontiert zu werden.

Rund 130 Angebote im Städtedreieck kann die Agentur machen. Es sind keine Kurse nur speziell für Jobsuchende, sondern ganz normale Programme. Die Anmeldung wird so geregelt, dass es keine Stigmatisierung geben kann. Für die Kosten kommen die Kassen auf. So wie sie es auch bei Menschen tun, die einen Job haben.

Neben der Kostenübernahme für Präventionskurse hat die Agentur drei spezielle Angebote eingerichtet. Von den drei Sprechstunden zu den Themen Seelische Gesundheit, Ernährung und Gesundheit ist die erstgenannte das mit Abstand am meisten genutzte Angebot. 1267 Beratungen gab es im vergangenen Jahr in diesem Segment. Die einmal im Jahr stattfindenden Gesundheitsmessen sollen Werbung auch für die anderen Aspekte der Gesundheitsvorsorge machen. So lernen die Teilnehmer etwa in Ernährungskursen auch viel über den Umgang mit Allergien oder Lebensmittel-Unverträglichkeiten, sagt Sarah Connerth.