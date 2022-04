Wirtschaft in Remscheid : Firma Fare hat Umwelt auf dem Schirm

Remscheid Der Markenschirmspezialist Fare ist jetzt für seine Teilnahme an dem betrieblichen Umweltprogramm „Ökoprofit“ ausgezeichnet worden. Es geht um Emissionseinsparungen, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.

Das bergische Unternehmen beschäftigt heute an seinem Standort Stursberg II rund 60 Mitarbeiter (Designer, Techniker und Kaufleute), die Produktion des umfangreichen Sortiments erfolgt unter Einhaltung des BSCI-Verhaltenskodex, der unter anderem faire Löhne, keine Diskriminierungen, Arbeitsschutz, keine Kinderarbeit beinhaltet, in China .

Auszeichnung Auch die Bauunternehmung Dohrmann und die Robert Röntgen GmbH haben an der bereits elften Runde des Projekts „Ökoprofit“ teilgenommen. Auch diese beiden Unternehmen und ihre Ergebnisse werden wir in den kommenden Tagen näher vorstellen.

Und auch das Thema Nachhaltigkeit hat sich das Unternehmen, das vor allem für die Werbemittelbranche produziert, schon lange auf die Fahnen geschrieben. „Wir haben bereits 2011 unseren ersten Öko-Brella produziert, ein Schirm, dessen Bespannung aus recycelten PET-Flaschen besteht, das Gestänge aus Bambus“, erklärt Fare-Qualitätsmanagerin Annika Beyersdorff, „allerdings war damals das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft noch nicht so ausgeprägt.“

Mit dieser eh schon zukunftsfähigen Firmenphilosophie war dem Schirmspezialisten Fare sofort klar, dass eine Teilnahme am Projekt „Ökoprofit“ im Hinblick auf weitere Inputs für die Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen eine große Chance bedeuten würde – eine Entscheidung dafür lag also direkt auf der Hand.

In Workshops im Abstand von sechs Wochen, die wegen der anhaltenden Corona-Pandemie meistens online stattfinden mussten, wurde an der Umsetzung von Ideen gefeilt, der Austausch unter den insgesamt neun teilnehmenden Firmen aus dem Bergischen Land intensiviert. „Wir hatten zum Beispiel schon länger über eine Photovoltaikanlage nachgedacht und konnten von den Erfahrungen der Firma Röntgen auf diesem Gebiet enorm profitieren“, betont Qualitätsmanagerin Beyersdorff.

„Wir sind unheimlich begeistert von den Ergebnissen und würden am Liebsten direkt noch mal an Ökoprofit teilnehmen“, schwärmt die Fare-Mitarbeiterin, „neben all dem, was wir dazugelernt haben, hat es nämlich auch noch unfassbar viel Spaß gemacht. Und unser internes Umweltteam wird auf jeden Fall bestehen bleiben.“