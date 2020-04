Remscheider Innenstadt : Feuerwehr sagt aus luftiger Höhe „Danke“

Innenstadt Die Aktion ist stark: Am Donnerstagnachmittag stellte die Feuerwehr Remscheid ein Video ins Netz, das einen ihrer Kameraden zeigt, der im Korb der Drehleiter auf dem Rathausplatz in 30 Meter Höhe auf der Posaune das Europalied, die „Ode an die Freude“, spielt.

Jochen Pries, der mit seiner Drohne auch Hochzeiten filmt, spricht von einem spontanen Dreh. Am Dienstag sei der Anruf gekommen, am Mittwochabend stieg die Drohne am Rathausplatz in die Luft. Auch in anderen Städten hat es ähnliche Aktionen gegeben. In Düsseldorf etwa auf der Kö. Die Remscheider „Ode an die Freude“ in luftiger Höhe muss sich dahinter nicht verstecken.