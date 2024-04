Feuerwehreinsätze in Remscheid Zwei Brände am Wochenende

Remscheid · Am Freitagabend ging eine Waschmaschine in einem Wohnhaus in Flammen auf. In der Nacht zu Sonntag brannte eine Industriehalle am Tenter Weg.

28.04.2024 , 12:50 Uhr

Die Feuerwehr löschte den nächtlichen Brand in einer Industriehalle. Foto: dpa/Jan Woitas

Gleich zweimal ist die Feuerwehr an diesem Wochenende (Stand Sonntagmittag) ausgerückt, um Brände zu löschen. Das teilte die Leitstelle in einer Pressemeldung mit. Der erste Alarm ging am Freitag gegen 18.40 Uhr ein. In einem Mehrfamilienhaus am Honsberg brannte eine Waschmaschine in einer Wohnung im zweiten Stock. Den Einsatzkräften zufolge löschten die Bewohner den Brand weitestgehend selbst. Die Feuerwehr löschte nach und brachte die Maschine ins Freie. Die drei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt, konnten aber in ihrer Wohnung bleiben, nachdem die Feuerwehr diese gelüftet hatte. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde, 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Zum nächsten Brand rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag aus. Gegen 2.28 Uhr fuhren die Einsatzkräfte zu einer leerstehenden Industriehalle am Tenter Weg/Handelsweg. Die Halle stand bereits in Flammen und musste mit Wasserwerfern abgeriegelt werden, sodass das Feuer nicht auf angrenzende Gebäude übergehen konnte. Dies geschah auch mit der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren Lennep und Lüttringhausen. Danach löschten die Einsatzleute den Brand. Gegen 3.45 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Vor Ort waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren sowie ein Abrollbehälter für Sonderlöschmittel und für den Atemschutz. Die Freiwillige Feuerwehr Nord übernahm in der Zeit den Dienst in der Hauptwache, um den Grundschutz zu sichern. Noch bis in die Morgenstunden übernahmen die Löscheineinheiten Bergisch Born und Lüdorf die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

(ep)