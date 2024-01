Feuerwehr Remscheid Gleich drei nächtliche Einsätze

Am frühen Dienstag gegen 3.09 Uhr meldeten mehrere Anrufer Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung am Stichweg der Remscheider Straße. Da zunächst unklar war, ob es sich um einen Brand auf einer Freifläche oder einen Gebäudebrand handelt, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen entsandt. Vor Ort zeigte sich, dass ein Auto in Flammen stand. Der Brand konnte zügig gelöscht werden.