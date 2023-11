Brände und Unterstützung des SEK Vier Einsätze in einer Nacht

Erneut brannte es dann in der Innenstadt: Gegen 4.40 Uhr fuhren elf Einsatzkräfte zu einem Fahrzeug aus, das in Flammen stand. Der auslaufende Kraftstoff des Autos steckte ein weiteres Fahrzeug in Brand, der auch eine Hausfassade und ein Fenster beschädigte. Die Löscharbeiten hätten sich als kompliziert gestaltet, heißt es weiter in der Pressemeldung: Die Stelle sei eng bebaut, viele Fahrzeuge hätten dicht nebeneinander geparkt und es gebe ein leichtes Gefälle. Eines der Autos, ein Hybrid-Fahrzeug, habe so immer wieder Feuer gefangen und die Löscharbeiten bis in den Morgen gegen 6.30 Uhr gezogen.