Brände und Gasgeruch in Remscheid Feuerwehr rückt viermal aus

Los ging es gegen 15.28 Uhr in Blumental. Philipp Tobisch von der Leitstelle erklärt auf Redaktionsanfrage: „Hier war Kochgut auf dem Herd angebrannt.“ Verletzt wurde niemand, ein Mensch habe sich jedoch in der Wohnung befunden. „Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt, konnte aber direkt vor Ort bleiben“, so Tobisch.