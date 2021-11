Einsätze in Remscheid : Feuerwehr rückt am Samstag viermal aus

Die Feuerwehr war unter anderem an der Bernhardstraße im Einsatz. Foto: Ralf Kollmann

Remscheid Zu gleich mehreren Einsätzen ist die Feuerwehr am Samstag gerufen worden. An der Bernhardstraße im Kremenholl brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses ein Sofa, was allerdings glimpflich ausging. Niemand wurde verletzt, der Einsatz war schnell beendet.

Am Hasenberger Weg sorgte derweil Heizungsluft auf einem Hochhausdach für das Ausrücken der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr hatte dort ebenso wenig Arbeit wie im Hotel & Restaurant Villa Paulus in der Schüttendelle. Dort hatten Rauchschwaden der Feuerwehr zufolge den Brandmeldealarm ausgelöst.

Auch im Evangelischen Altenpflegezentrum „Der Wiedenhof“ an der Wiedenhofstraße gab es einen Fehlalarm. Ein Bewohner hatte einen Brandmelder eingeschlagen.

(red)