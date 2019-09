In Remscheid aus dem Auto gefallen : Feuerwehr muss Babypulver entsorgen

Die Einsatzkräfte gingen nach ihrem Sicherheitsprogramm vor. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Innenstadt Gelbliches Pulver auf dem Bürgersteig an der Salemstraße – so hieß die Meldung eines Anwohners an die Feuerwehr am Mittwochnachmittag.

Die Feuerwehrmänner konnten nicht ahnen, dass es sich um einen Zusatz für Babymilch handelte. Die Dose war einem Vater aus dem Auto gefallen.