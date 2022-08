Feuerwehr-Einsatz in Remscheid : Auto brennt in Garage unter Wohnhaus

In der Garage eines Mehrfamilienhauses am Rosenhügel in Remscheid ist am Sonntagabend ein Auto ausgebrannt. Die Bewohner waren durch die starke Rauchentwicklung gefährdet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Remscheider Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 20 Uhr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an dem mehrgeschossigen Wohngebäude in der Rosenhügeler Straße eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Da es sich bei dem Wohngebäude um ein Eckhaus mit Innenhof handelte und der Rauch bereits deutlich sichtbar durch geöffnete Fenster in die Wohnungen eindrang, wurde die Löscheinheit Nord nachgefordert.

Zeitgleich zur Brandbekämpfung wurde nach Personen im Gebäude gesucht. Vier Personen mussten schließlich wegen einer möglichen Rauchvergiftung untersucht werden. Der Verdacht bestätigte sich nicht.

Der Brand war schnell unter Kontrolle, anschließend wurden die Wohnungen und das Treppenhaus mit Hochdrucklüftern entraucht. Die Bewohner konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(red)