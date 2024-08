Einsatz in Remscheid Feuerwehr löscht Brand in Gartenlaube

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannten die Gartenutensilien, die in der Hütte lagerten. „Den Einsatzkräften gelang es noch, eine darin gelagerte Gasflasche in Sicherheit zu bringen“, heißt es in der Pressemitteilung. Dann jedoch bauten die Einsatzkräfte ihre Löschausrüstung auf. In dieser Zeit „zündete dann die stark thermisch aufbereitete Laube durch und entzündete angrenzende Sträucher einer Hecke“.