Großbrand in Remscheid Säure im Industriegebiet ausgetreten – Hallen einsturzgefährdet

In einem Turbinenwerk an der Lempstraße war in einer Halle ein Feuer ausgebrochen und hatte eine weitere Halle in Brand gesetzt. Die Feuerwehr wurde gegen 1.15 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Bevölkerung wurde sicherheitshalber über die Warn-App NINA informiert, da giftige Säuren und Laugen ausgelaufen waren.