Zwei Leichtverletzte bei Feuer in Wohnhaus in Remscheid Das Haus, in dem es schon mehrfach brannte

Was war geschehen? Gegen 13 Uhr war bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen, dass es im Haus Nordstraße 14 brennen würde. „Das Erste, was wir in solchen Fällen tun, ist, dass wir herausfinden, wie viele Menschen gemeldet sind“, erläutert Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan. „In diesem Fall waren es 22. Das ist eine Menge und wir müssen immer vom Worst case ausgehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle vor Ort sind, tagsüber im Gegensatz zu nachts sehr hoch ist.“ Weil es sich bei einer solch hohen Personenzahl um einen Massenanfall von Verletzten handeln könne, wurde überregional Unterstützung angefordert, in diesem Fall sei es die Stadt Wuppertal mit drei Rettungswagen und einem Notarzt gewesen.