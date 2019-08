Kultur in Remscheid : Festival mitten „em Dorp“

Carsten Pudel (v.l.), Thomas Schulte, Josef Plavcak, Eike Gebhards, Helene Blaszczok und Sarah van Zütphen stellen das zweite „Golden Eagle Summerfestival“ vor. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Beim zweiten „Golden Eagle Summerfestival“ wird den Remscheidern Musik für alle Generationen geboten. Natürlich fehlt es auch nicht an Lokalkolorit: Der Lüttringhauser DJ agjo war bereits bei der Premiere dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Beim zweiten „Golden Eagle Summerfestival“ des Heimatbundes Lüttringhausen vom 20. bis zum 22. September soll Jung und Alt zusammengebracht werden. Dafür haben sich dir Organisatoren nicht nur das jahrzehnteübergreifende Motto einer musikalischen Reise ausgesucht, sondern auch bekannte DJs mit an Bord geholt.

So kommt der Berliner Adi-G wie im vergangenen Jahr nach Lüttringhausen zur Heimatspielbühne. Außerdem versorgen unter anderem die Kölner DJ Crunkz, der 65-jährige DJ Jogi und DJane Da Vibecat die Festivalbesucher mit den passenden Beats der 50er-Jahre bis heute. „Die Abdeckung der musikalischen Bandbreite ist so einzigartig“, sagt Thomas Schulte, zweiter Vorsitzender des Heimatbundes. Natürlich darf auch das Lokalkolorit an den Turntables nicht fehlen. Der Lüttringhauser Eike Gebhards, auch als DJ agjo bekannt, war bereits bei der Premiere dabei. „Die Lüttringhauser und Remscheider kann man gut begeistern“, betont der Experte. Die Location an der Heimatspielbühne sei – mit Rücksicht auf die Anwohner, einfach ideal.

INFO Gewinnspiel des Heimatbundes Karten Einzelticket acht Euro, Kombi-Ticket für beide Tage

15 Euro, online zu kaufen unter www.golden-eagle.online. Bis zum Festival wird der Preis aber noch leicht steigen. Foto-Gewinnspiel Wer bis zum 10. September ein originelles Bild vom goldenen Adler an der Evangelischen Kirche macht und es auf den Sozialen Medien des Heimatbundes hochlädt, hat die Chance auf 5 x 2 Freikarten.

Zudem sei der gemütliche Biergarten auf dem Ludwig-Steil-Platz eine tolle Ergänzung für die, die es etwas ruhiger fernab von der vergrößerten Bühne angehen lassen wollen. Bereits an dem Freitagabend können sich Besucher hier in Anlehnung an den Lüttringhauser Treff und bei Musik aus den frühen Jahrzehnten unterhalten lassen. Der Samstagmittag gehört dann erst einmal den Kids. Beim Programm für die Kleinen steht auch Nachhaltigkeit auf dem Programm. Gemeinsam können Baumwolltaschen mit Fingerfarben bemalt werden. Um 18 Uhr geht es dann weiter mit der Party. Wer um Mitternacht gerne noch feiern möchte, kann das bei der After Show-Party in der Tanzfabrik tun. Ein DJ vom Festival soll im Club auflegen, erklärt Betreiber Josef Plavcak. Ein Shuttel-Service bringt die Gäste zur After Show-Location.

Die Lüttringhauserin Helene Blaszczok von „RedHEvents“ freut sich auf das Festival. „Lüttringhausen soll rocken“, sagt die Eventmanagerin, die ihr Wissen bei der mottogerechten Dekoration einbringen wird. Die verschiedenen Jahrzehnte sollen sich auch optisch widerspiegeln. Die Gäste können zusätzlich durch ein passendes Outfit dazu beitragen – etwa mit einer Schlaghose oder einem Petticoat, erklärt Organisator Thomas Schulte. Für das ausgefallenste Outfit gibt es eine Überraschung. Kreativ wird es auch auf der vergrößerten Bühne. Und das nicht nur durch die DJs. Die Hip-Hop-Weltmeister vom Remscheider Tanzzentrum zeigen eine Choreographie und ein Lichtkünstler wird das Publikum interaktiv einbinden.

Carsten Pudel von der Knallfabrik organisiert am Sonntag einen Trödelkmarkt auf der Gertenbachstraße. Diese wird ab dem Samstag gesperrt sein, damit die Trödler am frühen Sonntag aufbauen können. Der Standmeter kostet um die zehn Euro. „Es gab schon lange keinen Trödelmarkt mehr in Lüttringhausen. So ist das ein rundes Paket“, sagt Pudel. Anmeldungen: www.knallfabrik.de.