90 Jahre Großstadt Remscheid : Zeitreise-Party zum 90. Geburtstag

Remscheid Im August 1929 entstand per Gesetz die Großstadt Remscheid. Das Fest der Stadt legt Schwerpunkt auf die 20-er Jahre.

Wie war da so 1929 im Rathaus in Alt-Remscheid? Wer machte was in den Büros des altehrwürdigen Gebäudes? Am Samstag, 10. August, schlüpft Dr. Urs Diederichs, langjähriger Leiter des Historischen Zentrums in Hasten, in die Rolle des Assessor Dr. Borcherding. Der war im Großstadt-Geburtsjahr „juristische Hilfskraft“ bei der Verwaltung. Als Rathaus-Insider Borcherding bietet Diederichs am Tag der 90-Jahre-Feier Führungen durch die ersten beiden Rathaus-Etagen an. Die Namensschilder an den Bürotüren werden ausgetauscht, so als ob die Beamten darin säßen, die 1929 dort arbeiteten.