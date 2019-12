Röntgen-Jahr 2020 : Botschafter der Freude am Experiment

Die Renovierung des Geburtshauses von Wilhelm Conrad Röntgen am Gänsemarkt (hier ein Modell) soll bald abgeschlossen sein. Foto: Christian Peiseler

Zum 175. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen gibt es im März viele Feierlichkeiten für das Publikum.

Der 175. Geburtstag von Conrad Wilhelm Röntgen wird am 27. und 28. März in Remscheid groß gefeiert. Pünktlich zum Ehrentag des Nobelpreisträgers sollen auch die letzten Winkel in seinem Geburtshaus am Gänsemarkt in Lennep renoviert sein. Die Handwerker bauen zurzeit noch das Obergeschoss aus. Ein Wintergarten soll zur Geburtstagsfeier bezugsfertig sein. Damit sind die Arbeiten abgeschlossen. In diesem Jahr eröffnete bereits die historische Stätte in der unteren Etage des Fachwerkhauses eine Dauerausstellung. Sie zeigt unter anderem Einblicke in das private Leben des Nobelpreisträgers.

Uwe Busch, Direktor des Deutschen Röngten-Museums, erwartet eine Reihe von Gästen aus Politik und Wissenschaft, die am Jubiläums-Wochenende dazu beitragen, den Namen des Physikers und vor allem die Welt der Röntgenstrahlen in seiner Vielfältigkeit einem breiten Publikum bekannt zu machen. Dazu dient als Teo Otto Theater als Ort der Feierlichkeiten. Die Bergischen Symphoniker spielen zum Jubiläum, der Journalist Horst Kläuser moderiert eine Gesprächsrunde mit Experten. Am Samstag, 28. März, verwandelt sich das Teo Otto Theater in ein Experimental-Labor. Im Foyer werden Versuchsanordnungen aufgebaut, die vor allem junge Menschen für die Naturwissenschaften begeistern sollen.

Auch die Röntgenplakette wird 2020 wieder verliehen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Info Die faszinierende Welt des Unsichtbaren Besuch Die faszinierende Welt des Unsichtbaren will das Deutsche Röntgen-Museum seinen Besuchern zeigen. Die Auswahl an Themen reicht von Medizin über Naturwissenschaft bis hin zur Technik. Im Museum geht es vor allem darum, selbst aktiv zu werden. Nicht nur schauen und staunen, sondern selber ausprobieren und experimentieren. www.roentgenmuseum.de

„Ich fühle mich nur wohl, wenn ich irgendwo experimentieren kann“, soll Röntgen einmal gesagt haben. Das neu entwickelte Röntgen-Mobil macht in Remscheid halt. Gemeinsam mit dem Reiss-Engelhorn-Museum und den Forschungseinrichtungen der Curt-Engelhorn-Stiftung in Mannheim konzipierte Busch das fahrende Labor. Schulen sollen das Röntgen-Mobil mieten können, das bereits seit ein paar Monaten in Deutschland unterwegs ist. Es hat viele Experimente an Bord, die Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik und Medizin behandeln.

Dr. Uwe Busch, Direktor des Röntgen-Museums. Foto: Radtke, Guido (gra)

Das Röntgen-Museum versteht sich als Botschafter für die Freude am Experiment. Die Schüler sollen unter anderem später in der Lage sein, verschiedene Fragen zu beantworten: Wie erzeugen wir ein Vakuum? Wie wirken Magnetkräfte? Und natürlich: Wie erzeugen wir Röntgenstrahlen?

Die jährliche Verleihung der Röntgenplakette bekommt im nächsten Jahr durch die Feierlichkeiten einen besonderen Rahmen. Busch will die Veranstaltung auflockern. Der Preisträger, dessen Name noch nicht bekanntgegeben wird, soll einen popularwissenschaftlichen Vortrag halten, der sich mehr an die interessierten Bürger richtet als an ein überschaubares Fachpublikum.

Mit der Vollendung des Geburtshauses als Hotspot für Radiologen tritt ein wichtiger Partner in ein Netzwerk für naturwissenschaftliche Bildung ein. Busch erhofft sich daraus für die nächsten Jahre viele Synergien. Die Jubiläumsfeiern dienen noch mal dazu, eine breitere öffentliche Aufmerksamkeit herzustellen. Die Kooperationen mit der Junior-Universität Wuppertal können weiter verstärkt werden. Etwa 100 Röntgenologen werden zudem regelmäßig in Lennep sein, um an historischer Stelle Prüfungen für Qualifizierungen in ihrem Spezialgebiet abzulegen.