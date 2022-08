Neue Nutzung in Remscheids Süden : Feiern statt Feilen in Ehlis-Fabrik

Feiern statt Feilen in Ehlis-Fabrik

Neue Nutzung in Remscheids Süden

Südbezirk Eine Neu-Nutzung der ehemaligen Feilenfabrik Ehlis als Veranstaltungsort steht unmittelbar bevor. Den Auftakt macht eine Fotoausstellung.

Auf dem Platz vor der alten Feilenfabrik parken ein paar Autos, Frauen mit Babys steigen aus, eine Schwangere ist auch dabei. Sie treffen sich aber nicht, um in der herrlichen Natur im Eschbachtal spazieren zu gehen, sondern wollen zu „Kugelrund“, der Hebammenpraxis, die sich seit einigen Monaten in einem Teil der Räume des ehemaligen Industriegebäudes niedergelassen haben.

Die Praxis wird einzige Mieter bleiben, der in die Räume des denkmalgeschützten und seit Jahren in der Sanierung befindlichen Industrieareals einziehen wird, entgegen erster Pläne der Besitzer Thomas Abbas, Volker Haag und Walter Pricken. Die drei Männer hatten 2016 die besondere Immobilie erworben und damals eine besondere Vision: Sie wollten die Fabrik ursprünglich so umbauen, dass sich dort bis zu sechs Manufakturen hätten ansiedeln können. Handwerkliche Manufakturen mit Qualitätsanspruch, hieß es damals, eine Werkstatt wollten die Inhaber selbst nutzen.