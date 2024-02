Veranstaltungen in Remscheid Feierabendmarkt wandert in diesem Jahr durch die Stadtteile

Auch in diesem Jahr soll es wieder Feierabendmärkte in Remscheid geben. Das sagte Sascha Hilverkus, Abteilungsleiter im Fachdienst Kommunikation und Stadtmarketing, am Montag auf Nachfrage der Redaktion. Allerdings soll sich das Konzept diesmal nicht mehr alleine auf den Standort Lennep beschränken. Geplant ist vielmehr, dass es in diesem Jahr in drei der vier Stadtbezirke je eine Veranstaltung dieser Art geben soll.