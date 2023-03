Neue Veranstaltung in Remscheid Feierabendmarkt lockt mit viel Charme

Am 25. Mai soll der erste Lenneper Feierabendmarkt stattfinden, die weiteren Termine sind ebenfalls immer donnerstags – am 15. Juni, 20. Juli und 21. August. Jedes Mal wird es ein anderes Rahmenprogramm geben, sowohl musikalisch als auch für die Kinder. So werden etwa am 15. Juni zum Beispiel die regional doch recht bekannten „HeartDevils“ den launigen Abend mit Acoustic Rock´n´Roll untermalen, am 31. August sind es die „Sweet Sisters“, die sich musikalisch eher im Zeitgeist des Swing präsentieren. Die Kleinen können sich an zwei Terminen (25. Mai und 31. August) auf Nina Klumbis freuen, die Glitzertattoos für eine funkelnde Erinnerung an den Abend zaubern wird.