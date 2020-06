Schulen in Remscheid : Fehlende Computer – rasche Lösung ist unwahrscheinlich

Schulen in Remscheid

Remscheid Die Schließung der Schulen wegen des Corona-Virus hat eine Schwachstelle im Schulsystem aufgezeigt. Digitaler Unterricht für alle Schüler ist nicht möglich, weil nicht jedes Kind das dafür nötige Gerät zu Hause hat.

Alle Fraktionen im Rat drängen nun auf Hilfsprogramme. Bis zum Start des neuen Schuljahrs im August jene Schüler mit einem Tablet-Computer oder Laptop auszustatten, diese vor allem von der SPD formulierte Forderung wird wohl nicht umzusetzen sein. Das wurde am Mittwochabend im Schulausschuss deutlich.

Liesenfeld hat die im Raum stehende Summe von 175 Millionen Euro unter der Voraussetzung runtergerechnet, dass 500 Euro pro Gerät ausgegeben werden sollen. Dann wäre die Hilfe für 350.000 Kinder in NRW möglich. Liesenfeld würde es begrüßen, wenn die Schulen zusammen mit den Trägern des offenen Ganztags die Empfänger ermitteln. Sie würden die Kinder und deren Lebenssituation am besten kennen. Zwar hat das Schulamt parallel einen Fragebogen zum Thema entwickelt. Doch der Rücklauf ist noch nicht sehr aussagekräftig. Bald stehen die Sommerferien an.