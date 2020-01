Stolz auf Remscheid : FDP-Politikerin erhält SPD-Auszeichnung

Remscheid Ursula Durach ist mit 97 Jahren noch als beratendes Mitglied im Sozialausschuss aktiv.

Für ihre Aufrichtigkeit, ihren Mut und ihre Klarheit wurde die langjährige FDP-Politikerin Ursula Durach (97) beim Neujahrsempfang der Remscheider SPD am Sonntag mit dem Preis „Stolz auf Remscheid“ ausgezeichnet. Durach ist auch im hohen Alter noch regelmäßig Gast als beratendes Mitglied im Sozialausschuss. Auch der ehemalige EMA-Schüler Siegmund Freund (99), ebenfalls Zeitzeuge der NS-Zeit, erhielt den Preis – in Abwesenheit.

Es seien herausfordernde Zeiten für Land und Gesellschaft, ebenso wie für die Sozialdemokraten sagte Christine Krupp, Unterbezirksvorsitzende der Remscheider SPD. Zusammen mit dem Remscheider Landtagsabgeordneten Sven Wolf erinnerte sie an Ereignisse aus dem Vorjahr und gab einen Ausblick auf das neu begonnene Jahr, in dem auch die Kommunalwahl ansteht. Die SPD müsse Antworten liefern auf viele offene Fragen der Zukunft: eine gut funktionierende Gesellschaft brauche eine gute Bildung und faire Arbeitsbedingungen. Auch der Klimawandel sei noch stärker in den Fokus zu rücken, befand Wolf. Gemeinsam müsse man sich aber auch verstärkt der Hetze von Rechts stellen.