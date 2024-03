Familienunternehmen in Remscheid Erfolgreich im Möbelgeschäft seit 119 Jahren

Seit 119 Jahren gibt es Möbel Kotthaus schon, seit Tag eins ist das Unternehmen in Familienbesitz. Während andere nach Nachfolgern suchen, wird die Begeisterung für das, was sich die vorigen Generationen aufgebaut haben, in dieser Familie weitergegeben. „Für mich war damals schon früh klar, dass ich das Möbelhaus übernehmen möchte“, erinnert sich Ute Budde. Mit ihrem Bruder führt sie Möbel Kotthaus. Über allem steht aber noch Chefin Ursula Heinrichsmeyer in der Familienhierarchie, die ihr Leben ebenfalls dem Familienunternehmen gewidmet habe.