Einsatz in Remscheid : Fahndung nach vermisster Frau zurückgenommen

Anzeichen für eine Straftat liegen nicht vor, erklärt die Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Remscheid Seit Dienstag suchte die Polizei in Remscheid nach einer 58 Jahre alten Frau. Am Freitag wurde in der Nähe des letzten bekannten Aufenthaltsortes der Vermissten eine leblose weibliche Person aufgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Der sofort hinzugezogene Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, berichtet die Polizei. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei der verstorbenen Frau um die vermisste Remscheiderin handelt. Anzeichen für eine Straftat liegen nicht vor.

(red)