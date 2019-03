Veranstaltung in Remscheid : Fachtag gibt Überblick über Hilfsangebote

Remscheid Das Netzwerk „Kleine Helden“ zeigt Möglichkeiten für Lehrer, Erzieher, Angehörige oder Nachbarn auf.

Vertreter von vier Institutionen haben am Montag in der Nebenstelle Alleestraße des Jugendamtes das Programm des nächsten Fachtags des Netzwerks „Gemeinsam für Kleine Helden“ vorgestellt. Bislang standen Themen wie Boarderline bei Kleinkindern, Auswirkungen depressiver Eltern auf Kinder im Grundschulalter sowie Auswirkungen schizophrener Eltern(teile) auf 12- bis 18-Jährige im Mittelpunkt der jeweiligen Fachtage. Diesmal – am Mittwoch, 3. April – stehen im „Neuen Lindenhof“ nicht Fachthemen, sondern der Überblick über 16 von 24 Angeboten des Netzwerks auf dem Programm: der Markt der Möglichkeiten.

Ziel ist, einen Überblick zu geben, welche Angebote die 16 beteiligten „Marktbeschicker“ machen: Augusta-Hardt-Horizonte, Bergische Diakonie Aprath, Caritas, Suchtberatung der Diakonie, Die Verlässliche, Ev. Jugendhilfe Bergisch Land, Ev. Stiftung Tannenhof, Fachstelle Frühe Hilfen, Heilpäd-agogische Praxis Binner, Indigo-Beratungsstelle, Netzwerk Kleine Helden, Profam, Psychologische Beratungsstelle, Bereiche Psychosomatik, Zentrum für seelische Gesundheit im Kinder- und Jugendalter sowie Sozialpädiatrisches des Sana-Klinikums, Seele in Not und Sozialpsychiatrisches Zentrum Remscheid. Zielgruppe sind Erzieher und Lehrer, aber auch Familienangehörige (Großeltern etwa) oder Nachbarn, die mitbekommen, dass da irgendetwas „schiefläuft“ in Wohnung X des Mietshauses. Die Veranstaltung ist öffentlich (Eintritt frei), alle können alle vor Ort ansprechen.

Sabine Poppe von der Stadt ist sich sicher, dass alle Angesprochenen kompetent weitervermitteln und -helfen können. Akteure und Besucher sollen miteinander ins Gespräch kommen und „netzwerkend“ die Bedingungen für die betroffenen Kinder verbessern. Marie-Therese Frommenkord (Stadt) erinnerte daran, dass „Kleine Helden“ aus einem Jugendhilfetag hervorgegangen sei in der Erkenntnis, dass Hilfe dauerhaft wirken muss.

Obenan steht für das Netzwerk jeweils das Kind. Marc Schneider (Profam) hatte das Beispiel parat, dass der Psychiater, der die Mutter betreut, auch das Kind als therapeutischen Faktor mit auf der „Rechnung“ hat, dass aber Kinder psychisch kranker Eltern natürlich erhöht gefährdet sind, selber eine psychische Störung zu entwickeln.

Sie seien über längere Zeiträume elterlichen Verhaltensweisen ausgesetzt, die sie weder verstehen noch verarbeiten können. Andersherum ist auch an der Tagesordnung, dass den Kindern gut geholfen ist, aber die psychischen Probleme der Eltern unbetreut bleiben. Häufig kommt es auch vor, dass seelisch instabile Eltern zudem suchtkrank sind – eine neuerliche Belastung für Kinder. Frommenkord: „Die Auswirkungen auf die Kinder sind alle gleich – nur manchmal doppelt.“

Sie sieht einen der Vorteile des Netzwerks darin, möglichst früh an die Kinder und Eltern heranzukommen – um möglichst früh helfen zu können. Das Remscheider Netzwerk weiß, dass es so etwas längst nicht in allen Städten gibt.

Der Landschaftsverband Rheinland zitiere „Kleine Helden“ aktuell ausdrücklich in einer Festschrift. „In Wuppertal und dem Umland werden Sie so etwas nicht finden“, sagte auch Marc Schneider.

Das sei schon außergewöhnlich, fügte er hinzu. Und: „Hier funktioniert das!“ „Kleine Helden“ präsentiert sich im September auf landesweiten Fachtagungen. Dazu gehört natürlich auch die Besonderheit, „dass es für alle Betroffenen ein Output gibt“. Anstatt anderen nickelig nichts zu gönnen, „helfen wir uns hier sogar gegenseitig“, sagt Sabine Poppe.