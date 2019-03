Party in Remscheid: Facebook-Gruppe feiert in der Tanzfabrik

Facebook-Gruppe feiert in der Tanzfabrik

Party in Remscheid

DSDS-Finalist Mike Leon Grosch (r.) begeisterte die Gäste in der Remscheider Tanzfabrik. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Remscheid Die Remscheider Diskothek plant die Zukunft, will ihren Ruf verbessern und „die Nummer eins im Bergischen“ werden. Im April soll es die erste Single-Party in der Tanzfabrik geben.

Die Tanzfabrik feierte eine großartige Party: Unter dem Motto „Remscheid rockt die Tanzfabrik“ fanden sich am Samstagabend mehr als 650 Gäste in der Diskothek ein. Ausrichter der Veranstaltung war Kai Mosner, bekannt als Gründer der Facebook-Gruppe „Remscheider unter Remscheidern“. Gemeinsam mit Josef Plavcak, Betreiber der Tanzfabrik, bastelte er am Konzept für eine Party von Remscheidern für Remscheider.