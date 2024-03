Planungen für Outlet-Center in Remscheid Blickfang gesucht am Übergang vom Outlet zur Lenneper Altstadt

Die Verwaltung stellte klar, dass die Häuser schon immer Teil der Outlet-Planungen gewesen seien, ein Verkauf aber zunächst kein Thema gewesen sei. Das hat sich geändert. „Wir können uns vorstellen, dass der Investor die Häuser erwirbt“, sagte Baudezernent Peter Heinze (FDP) im Gespräch mit der Redaktion. Die Häuser am sogenannten Platz am Wassertor hätten eine wichtige Scharnierfunktion im Übergang zur Altstadt. „Sie müssen der Eye-Catcher sein, wenn man aus dem Outlet kommt“, so Heinze weiter. Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine attraktive Nutzung des Komplexes ein Ziel. Planungsrechtlich sei „ganz klar möglich, dort Einzelhandel oder Dienstleistungen unterzubringen“. In den Obergeschossen sei weiterhin eine Wohnnutzung denkbar. „Im nächsten halben Jahr“ müsse eine Entscheidung fallen, was genau an dieser Stelle passiert. „Das Thema der Ellipse ist abgestimmt mit dem Denkmalschutz“, trat Heinze den Einwänden der Linken entgegen. Auch das Verhältnis der Gebäudehöhen sei diskutiert worden. Ähnlich äußerte sich Architekt Gerd Graf in der Sitzung.