Millionen-Projekt in Lennep Experten sollen Lenneper Outlet maximal nachhaltig machen

Das Outlet Remscheid „soll ein Paradebeispiel für nachhaltige Architektur und Umweltschutz sein. Die Besucher können nicht nur ein einzigartiges Einkaufserlebnis genießen, sondern auch in einem umweltfreundlichen und naturnahen Ambiente entspannen.“ So formuliert es Investor Philipp Dommermuth auf der Internetseite zum geplanten Millionenprojekt. Gerade dieser „grüne“ Aspekt hat im Vorfeld der Grundsatzentscheidung für einen neuen Outlet-Anlauf in Lennep auch so manchen Outlet-Skeptiker überzeugt.