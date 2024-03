Umstellung auf H-Gas in Remscheid Knapp 1100 Kunden droht die Gasabstellung

Zum 14. Mai wird in einem ersten Teilgebiet das höherkalorische H-Gas in das Netz eingespeist. Am 9. Juli folgen dann die restlichen Stadtteile. Bis dahin müssen sich aber noch 150 Betreiber von Gasgeräten bei der EWR melden. „Auch wenn die Anzahl gering erscheint, gibt es zusätzlich noch rund 150 Betreiber von Erdgasgeräten, die weder auf unsere Kontaktaufnahmen reagiert haben oder uns sogar bis heute den Zugang verweigern“, heißt es aus der Pressestelle. Bei diesen Geräten habe man noch nicht einmal feststellen können, ob es einen Anpassungsbedarf für das neue Gas gebe und wenn ja, in welchem Ausmaß.