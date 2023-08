Doppelkonzert in Remscheid Queen Kings und Bounce rocken, trotzdem viele Fans frustriert

Jene, die frühzeitig an Getränke und Snacks gekommen waren und das Konzert der Queen Kings in Gänze genießen konnten, schwärmten von der Band und der abgelieferten Show. „Großartig. Fast so gut wie das Original“, äußerte Jens (46). Sogar diesen ikonischen Wembley-Moment Freddie Mercurys, als er 1985 beim Live-Aid Konzert das ganze Stadion dazu brachte, seinen Gesang als Echo nachzuahmen, führte Queen Kings-Sänger Sascha Krebs auf dem Schützenplatz durch. Krönender Abschluss eines hervorragenden Konzertes war die Performance von „We are the Champions“, bei der sich viele Besucher schunkelnd in den Armen lagen und mitsangen.