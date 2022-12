Das müssen Remscheider wissen EWR bereitet Erdgas-Umstellung vor

Schaltzeitpunkt Alle Anpassungen sollen in den beiden Umstellungsgebieten bis Januar 2024 beziehungsweise März 2024 vorgenommen worden sein. In Alt-Remscheid und Teilen von Remscheid-Süd wird die EWR am 14. Mai 2024 auf die neue Gasqualität umstellen – in Lennep, Lüttringhausen, Bergisch Born und den weiteren Teilen von Remscheid-Süd am 9. Juli 2024.