Kinderschutzbund in Remscheid : „Euer Auftrag ist noch lange nicht zu Ende“

Kinderschutzbund in Remscheid

Remscheid Am 4. Juni 1972 wurde der Ortsverein Remscheid des Kinderschutzbundes gegründet – und zwar mit gerade mal elf Mitgliedern mit einem Startkapital von 10.000 DM.

„Kinderschutz ist ein Schlüsselrecht und muss zum Grundgesetz werden. Wir alle müssen dafür sorgen, dass wir Jonas, Paul und Tom, das sind meine drei kleinen Enkel, und deren Generation eine Chance auf ein gerechtes Leben ermöglichen in einer stabilen Welt, einem tragfähigen Gesundheitssystem und in einem Klima, in dem sie sich getragen fühlen können.“