Unwetter in Remscheid : Eschbach tritt über die Ufer, Wasser läuft ins Freibad

Remscheid Auch in Remscheid wütet am Mittwoch ein heftiger Starkregen. Alle Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz, um die Wassermassen zu bekämpfen. Einen Anhaltspunkt, welche Stellen von Sturzfluten oder Überschwemmungen betroffen sein können, liefert übrigens eine Online-Plattform der Stadt.

Das Unwetter hat in Nordrhein-Westfalen für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. In Remscheid spitzte sich die Lage am Mittwochnachmittag zu. In der Leitstelle gingen viele Notrufe ein, die Leitungen waren dauerhaft besetzt. Alle Kräfte waren im Einsatz. Unter anderem musste der Montessori-Kindergarten an der Ronsdorfer Straße vor Wassermassen geschützt werden. Im Südbezirk trat der Eschbach über die Ufer. Wasser und Schlamm überfluteten das Freibad Eschbachtal.