Ansichtssache in Remscheid : Es lebe das Experiment

Meinung Remscheid Lebendiger und angemessener als im RöLab des Museums lässt sich die Entdeckung der Röntgenstrahlen vor 125 Jahren nicht feiern.

Die Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen rücken das Röntgen-Museum und das frisch renovierte Geburtshaus für ein Wochenende in den Mittelpunkt einer breiteren Öffentlichkeit. Aber bei Licht besehen bleibt der Eindruck, dass der geniale Physiker als Sohn der Stadt immer noch nicht richtig bei der Bevölkerung angekommen ist. Das liegt sicherlich nicht an der Arbeit des Museums. Das kleine Team leistet unter schwierigen Bedingungen sehr gute Arbeit. Aber eine Identifikationsfigur für alle Remscheider ist der Physiker bisher nicht geworden.

Das RöLab, in der dritten Etage des Museums untergebracht, gehört zu den außerschulischen Lernorten, an denen Schüler Feuer fangen sollen für die vielen Forschungsgebiete der sogenannten Mint-Fächer. „Freude habe ich nur, solange ich es mit dem Experimentieren zu tun habe“, hat Röntgen einmal gesagt. Diese Freude soll sich auf alle Schüler aller Altersklassen übertragen. Es besteht zwar eine besondere Kooperation allein aufgrund der Lage mit dem Röntgen-Gymnasium. Das Labor mit seinen Kursen und Workshops richtet sich aber an alle Schulen in Remscheid.