Migration nach Remscheid Stadt erwartet mehr Flüchtlinge: „Die Unterbringung ist das Hauptproblem“

„Wir können das Geld für alle Kosten verwenden, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen entstehen“, erklärt die Dezernentin und zählt auf: „Wir mieten an, wir haben Aufwendungen in der Erstaufnahmeeinrichtung, die Security muss bezahlt werden oder das Deutsche Rote Kreuz.“ Zwar gebe es für Menschen, die sich im Asylverfahren befinden, eine Pauschale. Diese aber reiche längst nicht mehr aus. Über den Städtetag machen sich die Kommunen schon länger dafür stark, dass sie angehoben wird. Nicht enthalten in der aktuellen Summe für Remscheid sei der Anteil an jenen 100 Millionen Euro, mit denen der Bund die Digitalisierung der Ausländerbehörden finanzieren möchte. „Keiner weiß, was das soll“, sagt Reul-Nocke. Die Ausländerbehörden seien durch den Ansturm überlastet, da sei „die Einführung einer E-Akte schwierig“. Notlösungen, wie in anderen Städten, wo Flüchtlinge in Container-Modulen untergebracht werden, seien denkbar, aber noch nicht auf der Agenda. Wahrscheinlicher sei, dass Remscheid die Menschen in Hotels unterbringen werde. „Am Anfang der Ukrainekrise haben wir das kurz gemacht.“ Es könnte sein, „dass wir darauf wieder zurückkommen werden“.