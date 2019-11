Lüttringhausen : Erster Weihnachtsbasar im Jugendarrest

Dr. Wolfram von Borzeszkowski und Frank Lenzhölzer, Koordinator der Arbeitstherapie, in der Werkstatt der Arrestanstalt. Foto: Anna Mazzalupi. Foto: Mazzalupi, Anna

Remscheid Angeboten werden hochwertige und kreative Holzarbeiten der jugendlichen Arrestanten aus der Arbeitstherapie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Das Lächeln ist leicht spitzbübisch und schief. Der kleine rote Schal ist um den hölzernen Hals gewickelt. Nebenan stehen kleine Holzschweinchen mit Kringelschwänzchen und spitzer Schnauze. Schon auf der Gertenbachstraße waren die süßen Holzfiguren ein Hingucker. Nun bekommen sie – gemeinsam mit vielen anderen dekorativen Holzarbeiten – ihren eigenen Basar.

Am 23. November veranstaltet die Jugendarrestanstalt (JAA) Remscheid in den eigenen Räumen an der Masurenstraße 35 in Lüttringhausen zum ersten Mal einen eigenen Weihnachtsbasar. In der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr können die Besucher liebevoll gestaltete Holzdekorationen, darunter auch Krippen oder Wandbilder, für kleine Preise erstehen. Der Erlös aus dem Verkauf soll in Material für die Arbeitstherapie fließen. Dort werden die kleinen Kunstwerke von den Arrestanten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren hergestellt.

Info Basar startet bereits um 8.30 Uhr Wann? Samstag, 23. November. Wie lange? 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Wo? Jugendarrestanstalt (JAA) Remscheid, Masurenstraße 35, Lüttringhausen.

„Mit dem Basar wollen wir die JAA und unsere Arbeit hier mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken“, sagt Vollzugsleiter Dr. Wolfram von Borzeszkowski. Denn oft werde die Anstalt mit der benachbarten Justizvollzuganstalt (JVA) verwechselt, weiß auch Frank Lenzhölzer, Koordinator der Arbeitstherapie. Der Verkauf der Holzprodukte zeige den Jugendlichen zudem, dass ihre Arbeit wertgeschätzt werde.

Grundsätzlich ist der Ansatz der JAA ein anderer als in der JVA. Es gehe weniger um Bestrafung. Angefangen beim Freizeitarrest am Wochenende bis zum Dauerarrest von vier Wochen sollen die Jugendlichen über ihre bisherigen Vergehen – oft sind es kleinere Straftaten oder leichte Köperverletzungen - nachdenken. Durchschnittlich verbringen sie zwölf Tage in der JAA. Im Fokus stehen dabei vor allem erzieherische Maßnahmen, die einen Veränderungsprozess anstoßen sollen. „Bei uns sind keine Schwerverbrecher“, betont von Borzeszkowski.

Vielen der Arrestanten fehle eine feste Tagestruktur. Die lernen sie durch die freiwilligen Arbeiten beim Putzdienst oder der Arbeitstherapie kennen. Frank Lenzhölzer lotet die Fähigkeiten der Anwärter aus. Vielen fehlt es an Vorkenntnissen. Am Ende soll jeder aber mindestens ein fertiges Produkt mit nach Hause nehmen. Manche entdeckten durch die Arbeitstherapie auch ihren Berufswunsch, merkt Lenzhölzer an.

Ehsan (20) macht bereits eine Ausbildung zum Schreiner. Er ist damit einer der wenigen, der Vorerfahrungen hat und auch an der Säge arbeiten darf, um zum Beispiel die vorgezeichneten Muster auszuschneiden. Das Arbeiten mit Holz mache ihm einfach Spaß. Und er sei froh um die Ablenkung in der Anstalt. Er musste in die JAA, weil er verordnete Sozialstunden nicht abgeleistet hat.

Das sei der häufigste Grund für den Arrest, sagt von Borzeszkowski. Auch Raphael (21) hat seine Sozialstunden nicht angetreten. Gute zwei Wochen Arrest hat er dafür bekommen. Er musste viel Geduld beim Einbrennen der einzelnen Punkte auf das Holz beweisen, damit die Kölner Skyline entsteht. Bis zu vier Tage braucht so ein Werk. „Das lenkt vom Nachdenken ab und es ist besser als alleine in der Zelle zu sein“, sagt er.

Handwerken in der JVA Remscheid. Foto: Anna Mazzalupi