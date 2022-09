Erste kulinarische Hausmesse von Salvatore Lerose : Dolce Vita auf dem Remscheider Rathausplatz

Innenstadt Salvatore Leroses erste Hausmesse „Culinaria“ war ein voller Erfolg: Mehrere Hundert Gäste frönten über zwei Tage dem kulinarischen süßen Leben bei italienischen Weinen, Antipasti und bergischen Leckereien.

Sanfte Saxofonmusik im Einklang mit murmelnden Gesprächsgeräuschen schallen am Freitagabend Ohren schmeichelnd über den im Nieselregen und Nebel gräulich schimmernden Rathausplatz. Wie im Scheinwerferlicht sticht nur das kleine Barista-Café hervor, das als akustische Quelle ausgemacht werden kann. Eine bunte Parzelle, ein Stück italienisches „Dolce Vita“ im Bergischen, die im Gegensatz zu allem anderen mit Leben gefüllt ist. Zahlreiche Menschen tummeln sich hier unter bunten Regenschirmen und Pavillons in der Außengastronomie von Salvatore Lerose. Mit einem Weinglas in der Hand und einem kleinen Happen im Mund. Im hinteren Teil des abgegrenzten Platzes haben verschiedene Aussteller ihre Produkte aufgestellt: Weine, verschiedene Öle und Balsamico, eine ganze Reihe an süßen und salzigen Leckereien, von der italienischen Mortadella, über den feinen Käse bis hin zu selbstgemachten italienischem Gebäck und bergischen Marmeladen.