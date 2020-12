Remscheider Krisenstab zieht positives Fazit : Erste Impfphase verlangt Organisationstalent

Ralf Könntgen war einer der ersten Bewohner, die im Remscheider Alloheim von Dr. Andrea Saniter geimpft wurden. Foto: Stadt Remscheid

Remscheid Weil in der Alloheim Pflege-Residenz nur von 67 von 120 möglichen Impfungen erfolgten, wurden kurzfristig auch Pfleger aus anderen Senioren-Einrichtungen sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Feuerwehr geimpft. Am 30. Dezember geht es in Remscheid weiter.

Wie jede andere Stadt in Nordrhein-Westfalen hätte auch Remscheid zum Start der Corona-Impfungen am Sonntag 180 Dosen erhalten sollen. Tatsächlich kamen in den frühen Morgenstunden lediglich 120 Einheiten des Corona-Impfstoffes an der Alloheim Senioren-Residenz „Am Klinikum“ an.

Im ersten Moment hatte die Nachricht der um 60 Einheiten reduzierten Lieferung bei den Verantwortlichen im Remscheider Krisenstab für Verärgerung gesorgt. „Das Land hatte den Bedarf nur in den gemeldeten Seniorenheimen direkt und nicht bei den zuständigen Gesundheitsämtern der Städte und Kreise abgefragt“, sagt Thomas Neuhaus, Sozialdezernent und Leiter des Krisenstabs. Die Leitung der Pflege-Residenz „Am Klinikum“ hatte die Zahl der benötigten Impfdosen auf 120 geschätzt und diese nach Düsseldorf gemeldet.

Info Zahl der Todesfälle steigt von 78 auf 87 Inzidenz-Wert Am Tag vor Heiligabend hatte das Robert-Koch-Instistut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 175,1 gemeldet. An den Weihnachtsfeiertagen sank der Wert zwischenzeitlich auf 115,9, am gestrigen Sonntag war er wieder auf 129,0 gestiegen. Todesfälle Die Zahl der mit oder an dem Coronavirus verstorbenen Remscheider ist in den vergangenen vier Tagen von 78 auf 87 gestiegen. Die Personen waren zwischen 78 und 93 Jahre alt. Krankenhäuser 28 positive Fälle in stationärer Behandlung wurden am Sonntag aus den Remscheider Krankenhäusern vermeldet, davon werden sieben Patienten auf der Intensivstation behandelt. Aktuelle Fälle Laut Gesundheitsamt gibt es 229 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in Quarantäne befinden.

Bereits am Abend vor den ersten Impfungen aber zeichnete sich bereits ab, dass ein Großteil der 120 Impfdosen in der Senioren-Einrichtung an der Burger Straße nicht benötigt werden würde – aufgrund von Erkältungen oder fiebrigen Erkrankungen beziehungsweise fehlender Bereitschaft, zu den ersten Remscheider mit einer Corona-Impfung gehören zu wollen.

So war Organisationstalent gefragt, um am Sonntag 53 weitere Personen alternativ zu impfen. „Weil die überzähligen Impfdosen nicht durch die Stadt gefahren werden durften, war die einzige Möglichkeit, vor Ort eine Impfstraße einzurichten und Pfleger und Mitarbeiter aus anderen Seniorenheimen in die Nähe zu holen“, erklärt Thomas Neuhaus. Die erste Idee war, unter Leitung von Feuerwehr-Chef Guido Eul-Jordan eine weitere Impfstraße im angrenzenden Parkhaus des Sana-Klinikums einzurichten.

In der Alloheim Senioren-Residenz „Am Klinikum“ fand der Corona-Impfstart in Remscheid statt. Foto: Jürgen Moll

Von dieser improvisierten Maßnahme konnte allerdings Abstand genommen werden, weil sich der Ablauf zum Impfstart in der Alloheim Pflege-Residenz reibungslos gestaltete. Exakt um 11.28 Uhr wurden die ersten Impfungen in zwei Teams unter der Leitung von Dr. Andrea Saniter, medizinische Leiterin des Remscheider Impfzentrums, und Dr. Bettina Stiel-Reifenrath, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Remscheid, vorgenommen.

Ein großer Teil der Bewohner wurde in den Zimmern geimpft. In der Kantine erhielten in erster Linie die Mitarbeiter und Pfleger der Einrichtung den Corona-Schutz. Am Nachmittag erfolgten hier auch die Impfungen für 33 Pflegekräfte aus anderen Remscheider Seniorenheimen sowie 20 Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Remscheider Feuerwehr.