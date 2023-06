Kurs für Senioren in Remscheid Erste Hilfe kennt keine Altersgrenze

Marcel Arndt ist Kreisausbildungsleiter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Remscheid. Er schult alle Altersgruppen darin, schnelle und adäquate Erste Hilfe leisten zu können. Doch gerade bei den Kursen für Senioren gibt es eine Besonderheit. „Während es eine gesetzliche Vorschrift gibt, was in den Veranstaltungen etwa für Führerscheinanwärter gelehrt werden muss, haben wir bei Kursen wie Ihrem freie Hand“, erklärt Arndt und schaut aufmunternd in die Runde der rund 15 anwesenden Teilnehmer. „Das heißt, Sie geben die Themen vor. Worüber möchten Sie denn gerne sprechen?“