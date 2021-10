Umbau in der Remscheider Innenstadt : Erste Bauarbeiten am Ebertplatz haben begonnen

Ein Absperrband zeigt: Es geht endlich voran mit der Maßnahme, die bereits erstmalig 2014 diskutiert wurde. Foto: Jürgen Moll

Remscheid In wenigen Wochen sollen die Abrissarbeiten am Busbahnhof beendet sein. Wann es dann mit dem Umbau weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.