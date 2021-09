Remscheider Sana-Klinikum : Erst illegales Nickerchen, dann Angriff auf Polizisten

Remscheid/Wuppertal Vermutlich war er einfach nur todmüde. Oder ihm fehlte ein Dach über dem Kopf. Warum er sich im Sana-Klinikum in ein Patientenbett gelegt hatte, um ein Nickerchen zu machen, hätte der Remscheider nun eigentlich der Berufungsrichterin erzählen sollen.

Damals war der Angeklagte in der Gewahrsams-Zelle gelandet – würde man ihn heute fragen, würde man möglicherweise von ihm hören, dass ihm das gar nicht so unrecht gewesen sei. Vielleicht ist er auch den sechs Monaten hinter Gittern gar nicht so abgeneigt, die er nun wird absitzen müssen, weil er zu seiner Berufungsverhandlung nicht gekommen ist.