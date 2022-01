Fall in Remscheid : Erneut Trickbetrug am Telefon

Erneut Trickbetrug am Telefon

Fall in Remscheid

Remscheid Wieder ist eine Seniorin Opfer eines Telefontricks geworden. Ein sich als Polizist ausgebender Betrüger hatte sich am späten Abend des 13. Januar telefonisch bei der 80-Jährigen gemeldet und behauptet, eine Bankmitarbeiterin habe Geld veruntreut.

Am folgenden Morgen fuhr die Remscheiderin zunächst zur Bank, hob einen fünfstelligen Betrag ab und übergab diesen gegen 11 Uhr an einen falschen Polizisten (circa 1,80 m und dunkel gekleidet), der an ihrer Haustür klingelte.