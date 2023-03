Gedenken in Remscheid Erinnerung an dunkelste Zeiten

Es sind emotionale Worte, die geeignet sind, einem die Tränen in die Augen zu treiben. „Ich habe hier im Wald meine Enkel spielen sehen, in Gedanken habe ich die Geschwister meines Vaters hier spielen sehen. Vor 80 Jahren wussten sie nicht, dass Intoleranz und menschlicher Hass sie in die Hölle von Auschwitz und in die Gaskammern bringen würden. Nein, ich kann nicht vergessen! Nein, ich will nicht vergeben!“ Das sind die Worte von Blume Meinhardt, die am Freitagmorgen im Wald am Denkmal am Blaffertsberg in die kalte Morgenluft steigen.