Remscheid erhält Förderpreis 25.000 Euro für kulturelle Bildung

Remscheid erhält zum dritten Mal eine Förderung für Konzepte der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche. 25.000 Euro fließen aus NRW-Mitteln des Landespreises „Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung“ in hiesige Projekte: 15.000 Euro für ein Projekt, um Bildungsangebote in Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern anzubieten. Weitere 10.000 Euro würden für ein Vorhaben bereitgestellt, mit dem kulturelle Bildung im Ganztag weiter vorangetrieben werden soll, heißt es aus dem NRW-Kulturministerium. Unter dem Motto „Ein Tag mit ….“ besuchten Ganztags-Kinder etwa die Bergischen Symphoniker, das Teo Otto Theater, die Stadtteilbibliothek, das Röntgen- oder das Werkzeugmuseum. Mit dem Geld wolle die Stadt Künstlerinnen und Künstler noch stärker als bisher verbindlich in den Ganztag einbinden, hieß es.