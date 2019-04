Flugzeugabsturz in Remscheid : Entschädigungsfrage ungeklärt

Flugzeugabsturz in Remscheid

Remscheid Der Bürgerinitiative Flugzeugabsturz liegen 40 Erklärungen vor.

Ob Menschen, die durch den Flugzeugabsturz in Remscheid vor gut 30 Jahren nach eigener Ansicht zu Schaden gekommen sind, Anspruch auf eine Entschädigung haben, ist auch nach so langer Zeit weiterhin in der Schwebe. Wie Veronika Wolf, Sprecherin der Bürgerinitiative Flugzeugabsturz, auf Anfrage mitteilt, gilt es noch einige juristische Fragen zu klären.